Манчестер Сити обыграл Арсенал, Манчестер Юнайтед продлил беспроигрышную серию. Результаты чемпионата Англии - видео Сегодня, 21:34 766 Цей матеріал також доступний українською EPA Серхио Агуэро забил три мяча в ворота Арсенала EPA

Состоялись два матча 25 тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Манчестер Сити благодаря хет-трику нападающего Серхио Агуэро обыграл лондонский Арсенал со счетом 3:1.

Аргентинец отличился уже на первой минуте, головой замкнув прострел Ляпорта. Арсенал очень быстро отыгрался - на 11-й минуте Косельни отличился после розыгрыша углового.

Однако Агуэро еще до перерыва вновь вывел "горожан" вперед, замкнув прострел Стерлинга. На 61-й минуте аргентинский нападающий после очередной удачно выбранной позиции в штрафной во время прострела оформил хет-трик и сделал счет 3:1.

Манчестер Сити вернул себе второе место Премьер-лиги.

В другом матче дня Манчестер Юнайтед на выезде благодаря единственному голу Рашфорда минимально победил на выезде Лестер и продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей.

Манчестер Сити - Арсенал - 3:1

Голы: Агуэро, 1, 44, 61 - Косельни, 11

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт - де Брюйне (Марез, 88), Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва - Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 81), Стерлинг

Арсенал: Лено - Мустафи (Мавропанос, 79), Косельни, Монреаль - Лихтштайнер, Торрейра, Гендузи, Колашинац (Суарес, 66) - Ивоби (Рэмси, 66), Обамеянг - Ляказетт

Предупреждение: Гюндоган - Торрейра

Лестер - Манчестер Юнайтед - 0:1

Голы: Рашфорд, 9

Лестер: Шмейхель - Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл - Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди - Грей (Окадзаки, 74), Барнс, Мэдисон (Геззаль, 62) - Варди

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Байи, Линделеф, Шоу - Эррера, Матич - Лингард (Джонс, 90), Погба, Санчес (Мартиаль, 67) - Рашфорд (Лукаку, 78)

Предупреждение: Варди, Мэнди, Геззаль, Ндиди - Лингард, Матич, Шоу

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Накануне Челси с помощью дубля новичка Гонсало Игуаина разгромил Хаддерсфилд (5:0), а Тоттенхэм минимально одолел Ньюкасл (1:0).

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