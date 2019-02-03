Манчестер Сити обыграл Арсенал, Манчестер Юнайтед продлил беспроигрышную серию. Результаты чемпионата Англии - видео
Состоялись два матча 25 тура английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Манчестер Сити благодаря хет-трику нападающего Серхио Агуэро обыграл лондонский Арсенал со счетом 3:1.
Аргентинец отличился уже на первой минуте, головой замкнув прострел Ляпорта. Арсенал очень быстро отыгрался - на 11-й минуте Косельни отличился после розыгрыша углового.
Однако Агуэро еще до перерыва вновь вывел "горожан" вперед, замкнув прострел Стерлинга. На 61-й минуте аргентинский нападающий после очередной удачно выбранной позиции в штрафной во время прострела оформил хет-трик и сделал счет 3:1.
Манчестер Сити вернул себе второе место Премьер-лиги.
В другом матче дня Манчестер Юнайтед на выезде благодаря единственному голу Рашфорда минимально победил на выезде Лестер и продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей.
Манчестер Сити - Арсенал - 3:1
Голы: Агуэро, 1, 44, 61 - Косельни, 11
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Ляпорт - де Брюйне (Марез, 88), Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва - Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 81), Стерлинг
Арсенал: Лено - Мустафи (Мавропанос, 79), Косельни, Монреаль - Лихтштайнер, Торрейра, Гендузи, Колашинац (Суарес, 66) - Ивоби (Рэмси, 66), Обамеянг - Ляказетт
Предупреждение: Гюндоган - Торрейра
Лестер - Манчестер Юнайтед - 0:1
Голы: Рашфорд, 9
Лестер: Шмейхель - Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл - Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди - Грей (Окадзаки, 74), Барнс, Мэдисон (Геззаль, 62) - Варди
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Янг, Байи, Линделеф, Шоу - Эррера, Матич - Лингард (Джонс, 90), Погба, Санчес (Мартиаль, 67) - Рашфорд (Лукаку, 78)
Предупреждение: Варди, Мэнди, Геззаль, Ндиди - Лингард, Матич, Шоу
Турнирная таблица
Накануне Челси с помощью дубля новичка Гонсало Игуаина разгромил Хаддерсфилд (5:0), а Тоттенхэм минимально одолел Ньюкасл (1:0).
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