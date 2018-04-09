Манчестер Сити - Ливерпуль. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Для выхода в полуфинал Ман Сити нужно выигрывать с разницей в четыре гола

НВ следит за ходом ответной игры четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится завтра, 10 апреля, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Компани, Делф - де Брейне, Фернандиньо, Сильва - Стерлинг, Агуэро, Сане

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане

Онлайн трансляция матча, который состоится в Манчестере на стадионе Этихад, начнется 10 апреля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Манчестер Сити: выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет с разницей в четыре гола или по пенальти в случае результата 3:0, поскольку первый поединок завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0. Команда проиграла две предыдущих встречи во всех турнирах и не сможет рассчитывать на защитников Бенжамена Менди и Джона Стоунза из-за травм, а участие их коллеги по амплуа Данило под вопросом по той же причине.

Ливерпуль: выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью, проиграет с разницей в два или три гола - в последнем случае должен обязательно забивать. Во всех турнирах команда не проигрывает последние четыре матча; потерпела одно поражение в предыдущих 12 поединках. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, полузащитников Эмре Джана и Адама Лаллану, а в силу дисквалификации игру пропустит хавбек Джордан Хендерсон; участие главного бомбардира Мохамеда Салаха под вопросом вследствие повреждения.

Статистика знает 179 поединков между этими соперниками. В 88 из них сильнее был Ливерпуль, в 45 - Манчестер Сити. Еще в 46 случаях победитель выявлен не был. Матч недельной давности завершился победой Ливерпуля 3:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Манчестер Сити - коэффициент на его победу равен 1,44, тогда как выигрыш Ливерпуля оценивается в 6,50, а ничья - в 5,00. Выход Сити в полуфинал соответствует коэффициенту 5,00, выход Ливерпуля - коэффициенту 1,14.