Манчестер Сити и Ливерпуль воспользовались осечкой Челси и вырвались в лидеры. Результаты чемпионата Англии - видео

В субботу, 20 октября, состоялись восемь матчей девятого тура чемпионата Англии по футболу.
В центральном матче игрового дня Челси и Манчестер Юнайтед разошлись миром. Первый тайм остался за лондонцами благодаря голу Антонио Рюдигера, но после перерыва Антони Марсьяль за 18 минут оформил дубль и вывел манкунианцев вперед.
Все шло к первому в сезоне поражению Челси, но уже в компенсированное время ничью для команды Маурицио Сарри спас гол Росса Баркли.
Челси — Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Рюдигер, 21, Баркли, 90+6 — Марсьяль, 55, 73.
Челси: Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 69) – Виллиан (Педро, 73), Мората (Жиру, 79), Азар.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу – Матич, Погба – Рэшфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84) — Лукаку.
Предупреждения: Рюдигер, Азар — Матич, Янг, Мата, Санчес, Перейра.
Обзор матча
Осечкой Челси воспользовались Манчестер Сити и Ливерпуль, которые в отчетном туре одержали победы. "Горожане" на своем поле разгромили Бернли со счетом 5:0, четыре гола организовав во втором тайме, а Ливерпуль одержал тяжелую выездную победу над Хаддерсфилдом благодаря голу Мохамеда Салаха.
На данный момент Манчестер Сити и Ливерпуль имеют в своем активе по 23 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии.
Манчестер Сити — Бернли 5:0
Голы: Агуэро, 17, Б. Силва, 54, Фернандиньо, 56, Марез, 83, Сане, 90.
Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Компани, Ляпорт — Б. Силва (Де Брюйне, 58), Фернандиньо, Д. Сильва (Фоден, 75), Менди — Марез, Агуэро (Жезус, 66), Сане.
Бернли: Харт — Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор — Гудмундссон, Корк, Дефур (Барнс, 75), Леннон (Вествуд, 69) — Хендрик, Воукс (Вуд, 69).
Предупреждения: Компани, Сане — Корк, Хендрик.
Хаддерсфилд — Ливерпуль 0:1
Голы: Салах, 24.
Хаддерсфилд: Лессль — Шиндлер, Занка, Леве — Хадерджонаж (Мбенза, 70), Биллинг (Мунье, 70), Хогг (Диахаби, 90+2), Муй, Дурм — Притчард — Депуатр.
Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Милнер (Фирмино, 77), Хендерсон (Вейналдум, 46), Лаллана (Фабиньо, 69) — Салах, Старридж, Шакири.
Предупреждения: Лаллана, Старридж.
Гол Салаха
Вест Хэм украинца Андрея Ярмоленко в отчетном туре на своем поле уступил Тоттенхэму - 0:1. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал Эрик Ламела, а украинец был заменен незадолго до гола из-за травмы.
Вест Хэм — Тоттенхэм 0:1
Гол: Ламела, 44
Обзор матча
Результаты других матчей девятого тура Премьер-лиги:
Борнмут – Саутгемптон 0:0
Ньюкасл – Брайтон 0:1
Гол: Кайяль, 29
Вулверхэмптон – Уотфорд 0:2
Голы: Капу, 20, Перейра, 21
Кардифф – Фулхэм 4:2
Голы: Мерфи, 15, Рид, 20, Патерсон, 65, Харрис, 87 – Шюррле, 11, Сессеньон, 34
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