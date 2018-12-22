Манчестер Сити и Челси сенсационно проиграли, МЮ выиграл после отставки Моуриньо - видео. Результаты матчей чемпионата Англии Сегодня, 22:33 153 Цей матеріал також доступний українською Манчестер Сити отстал от Ливерпуля на четыре очка

Состоялись девять матчей 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити сенсационно проиграл на своем поле команде из нижней половины таблицы Кристал Пэлас со счетом 2:3.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте благодаря точному удару Илкая Гюндогана. Но за менее, чем треть часа игрового времени гостям удалось забить сразу три мяча - отличились Джеффри Шлупп, Андрос Таунсенд и Лука Миливоевич.

Все, что удалось манкунианцам - сократить отставание в счете, когда свой гол провел Кевин де Брейне. После поражения конкурента лидирующий Ливерпуль оторвался на четыре очка.

Манчестер Сити — Кристал Пэлас 2:3

Голы: Гюндоган, 28, Де Брейне, 85 — Шлупп, 33, Таунсенд, 36, Миливоевич, 52 (с пенальти)

Неожиданное поражение со счетом 0:1 дома потерпел и четвертый на сегодня клуб Англии Челси. В домашних стенах лондонский коллектив принимал Лестер и пропустил единственный гол на 51-й минуте от Джейми Варди.

Челси - Лестер 0:1

Гол: Варди, 51

После неудачи Челси его догнал конкурент Арсенал, который на своем поле разгромил Бернли с результатом 3:1. Дублем отличился Пьер-Эмерик Обамеянг и с 11 мячами стал лидером бомбардирской гонки АПЛ. Еще один гол у "Канониров" провел Алекс Ивоби.

Арсенал - Бернли 3:1

Голы: Обамеянг, 14, 48, Ивоби, 90+1 — Барнс, 63

В своем первом поединке после увольнения Жозе Моуриньо с поста менеджера команды победу одержал Манчестер Юнайтед. Под руководством Оле-Гуннара Солскьяера команда в гостях не оставила шансов Кардиффу со счетом 5:1: два мяча у манкунианцев забил Джесси Лингард.

Кардифф — Манчестер Юнайтед 1:5

Голы: Камараса, 38 (с пенальти) — Рашфорд, 3, Эррера, 29, Марсьяль, 41, Лингард, 57 (с пенальти), 90

Остальные результаты дня:

Вест Хэм — Уотфорд 0:2

Голы: Дини (с пенальти), 30, Деулофеу, 87

Борнмут — Брайтон 2:0

Голы: Брукс, 21, 77

Хаддерсфилд — Саутгемптон 1:3

Голы: Биллинг, 58 — Редмонд, 15, Ингз (с пенальти). 42, Обафеми, 71

Ньюкасл — Фулхэм 0:0

Турнирная таблица:

Таблица сайта Myscore.com.ua

В стартовом матче 18-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль победил на выезде Вулверхэмптон со счетом 2:0 и оторвался от своего ближайшего преследователя Манчестер Сити на четыре очка.

НВ