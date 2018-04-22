Манчестер Сити и Арсенал одержали разгромные победы. Результаты матчей чемпионата Англии

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Манчестер Сити не испытал проблем с Суонси

Манчестер Сити не испытал проблем с Суонси

В воскресенье, 22 апреля, состоялись три матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Сити и Арсенал одержали разгромные победы. "Горожане" на своем поле забили пять мячей в ворота Суонси, а Арсенал в последние 10 минут решил исход матча против Вест Хэма. 

Сити еще на прошлых выходных стал чемпионом Англии, Арсенал продолжает идти на шестом месте.

Манчестер Сити — Суонси 5:0
Голы: Д. Силва, 12, Стерлинг, 16, Де Брейне, 54, Б. Силва, 64, Габриэль Жезус, 88

Арсенал - Вест Хэм 4:1
Голы: Монреаль, 51, Рэмси, 82, Ляказетт, 85, 89 — Арнаутович, 64

Еще в одном матче игрового дня Сток Сити и Бернли сыграли вничью.

Сток Сити - Бернли 1:1
Голы: Ндиайе, 11 - Барнс, 62

Напомним, накануне определились финалисты Кубка Англии по футболу, которыми стали Манчестер Юнайтед и Челси.

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