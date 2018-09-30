Манчестер Сити готов побить трансферный рекорд, купив звездного нападающего - СМИ

Английский Манчестер Сити планирует сделать заманчивое предложение Пари Сен-Жермен о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщает The Sun.

По информации издания, английский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока сборной Франции 224 млн евро. Манчестер Сити планирует сделать предложение ПСЖ во время зимнего трансферного окна.

Если трансфер состоится, то он станет рекордным в истории футбола. На данный момент самым дорогим трансфером является переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл в четырех матчах чемпионата Франции, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ранее Килиан Мбаппе попал в символическую сборную сезона по версии ФИФА, а на ЧМ-2018 французский форвард стал лучшим молодым игроком турнира.