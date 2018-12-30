Манчестер Юнайтед в третий раз победил под руководством нового тренера. Результаты матчей чемпионата Англии - видео Сегодня, 20:56 232 Цей матеріал також доступний українською Манчестер Юнайтед занимает шестое место в чемпионате Англии

Сегодня, 30 декабря, состоялись заключительные четыре матча 20 тура английской Премьер-лиги

Манчестер Юнайтед одержал третью подряд победу после увольнения Жозе Моуриньо и прихода нового наставник Оле-Гуннара Сольскьяера. "Красные дьяволы" без проблем разобрались с Борнмутом - 4:1. Дублем в составе Юнайтед отличился Поль Погба. Интересно, что за три матча под руководством норвежского наставника Манчестер Юнайтед забил аж 12 голов, трижды пропустив.

В последнем туре в 2018 году победы одержали также Челси, Манчестер Сити и Бернли.

Челси благодаря голу Нгола Канте минмально одолел Кристал Пэлас со счетом 1:0, закрепившись с 43 очками на четвертом месте.

Манчестер Сити был сильнее Саутгемптона - 3:1. Украинский хавбек "горожан" Александр Зинченко провел на поле весь матч, отдав голевую передачу на Серхио Агуэро во время третьего взятия ворот. Также на счету украинца неприятный эпизод - на 37-й минуте Зинченко потерял мяч, что позволило Хойбьергу сравнять счет.

Бернли одолел команду Андрея Ярмоленко Вест Хэм со счетом 2:0. Украинец, напомним, восстанавливается от травмы, которую он получил в матче 9-го тура АПЛ против Тоттенхэма. После 20 туров Вест Хэм занимает 11-е место. Бернли с 15 очками продолжает находиться в зоне вылета.

Кристал Пэлас - Челси - 0:1

Гол: Канте, 51

Бернли - Вест Хэм - 2:0

Голы: Вуд, 15 МакНилл, 34

Саутгемптон - Манчестер Сити - 1:3

Голы: Хойбьерг, 37 - Давид Сильва, 10 Уорд-Прауз (авт), 45, Агуэро, 45+3

Удаление: Хойбьерг, 85

Манчестер Юнайтед - Борнмут - 4:1

Голы: Погба, 5, 33, Решфорд, 45, Аке, 45, Лукаку, 72

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в матче 20 тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона отдал голевой пас и допустил ошибку, которая привела к голу в ворота "горожан".

Накануне Ливерпуль разгромил Арсенал со счетом 5:1 и закрепился на первой строчке турнирной таблицы.

НВ