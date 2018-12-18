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Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуриньо

Сегодня, 12:00
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Жозе Моуриньо уволен с поста тренера МЮ

Португальский тренер Жозе Моуриньо покинул пост главного тренера футбольного клуба Манчестер Юнайтед.

 

Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.

Руководство манчестерского клуба поблагодарило специалиста за работу пожелало ему успехов в будущем.

Также отмечается, что новый главный тренер будет назначен до конца сезона. Сейчас клуб занимается поиском подходящей кандидатуры.

Пока остается неизвестным, кто будет тренировать команду в ближайшее время.

Жозе Моуриньо возглавил Манчестер Юнайтед в 2016 году. На посту главного тренера МЮ португалец выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

В прошлом сезоне команде заняла второе место в Английской премьер-лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

В текущем сезоне манкунианцы занимают шестое место в чемпионате Англии и отстают от лидера первенства Ливерпуля на 19 очков.

В предыдущем туре АПЛ Манчестер Юнайдет проиграл Ливерпулю на выезде со счетом 1:3.

Теги:   Отставка Жозе Моуриньо Манчестер Юнайтед Футбол

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