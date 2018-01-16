Манчестер Юнайтед удержался на второй позиции. Результаты матчей чемпионата Англии

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Лукаку наконец прервал свою безголевую серию

Лукаку наконец прервал свою безголевую серию

В понедельник, 15 января, состоялись последний 23-го тура чемпионата Англии по футболу

Манчестер Юнайтед на своем поле без особых проблем переиграл Сток Сити.

На перерыв команды ушли при преимуществе красных дьяволов в два мяча - хорошие удары удались Валенсии и Марсиалю. Обоим ассистировал Поль Погба. У гончаров было несколько моментов, но де Хеа сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. 

Во втором тайме свою голевую засуху прерывал Лукаку, тем самым довев счет до разгромного. Сток пропустил уже 50 голов в этом сезоне - в среднем больше двух за матч.

Манчестер Юнайтед - Сток Сити 3:0

Голы: Валенсия, 9, Марсьяль, 38, Лукаку, 74.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Джонс, Шоу — Погба, Матич — Мата (Мактоминей, 83), Лингард (Феллаини, 80), Марсьяль (Рашфорд, 80) — Лукаку.

Сток Сити: Батленд — Бауэр, Зума, Инди, Таймон (Виммер, 46) — Флетчер, Аллен — Чупо-Мотинг (Собхи, 61), Айрлэнд, Шакири — Крауч (Диуф, 70).

Турнирная таблица

Таблица официального сайта УЕФА

Ранее в рамках 23-го тура чемпионата Англии  Челси на своем поле не смог обыграть Лестер, Тоттенхэм разгромил Эвертон, а Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне.

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