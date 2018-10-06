Манчестер Юнайтед удался невероятный камбэк в матче с аутсайдером. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 6 октября, состоялись шесть матчей восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
В самом ярком матче игрового дня Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Ньюкасл. Уже к 10-й минуте матча манкунианцы проигрывали со счетом 0:2 после голов Кенеди и Йосинори Муто. В первом тайме у МЮ не получалось вскрыть оборону Ньюкасла, и на перерыв команды ушли с преимуществом гостей в два мяча.
Во втором тайме Манчестер захватил инициативу и ближе к средине второй половины преимущество хозяев стало подавляющим. Оборона Ньюкасла не выдержала мощного натиска и манкунианцы начали забивать. На 70-й минуте Хуан Мата один мяч отыграл, спустя шесть минут Антони Марсьяль выровнял положение, а на последней минуте основного времени вышедший на замену Алексис Санчес принес своей команде победу.
Набрав три очка, Манчестер Юнайтед поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Ньюкасл продолжает пребывать в зоне вылета, набрав за восемь туров всего два очка.
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 3:2
Голы: Мата, 70, Марсьяль, 76, Санчес, 90 — Кенеди, 8, Муто, 10
МЮ: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Байи (Мата, 19), Шоу — Мактоминей (Феллаини, 46), Матич, Погба — Рашфорд (Санчес 67), Лукаку, Марсьяль.
Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Лассельс, Фернандес, Манкильо — Ритчи, Диаме, Шелви, Кенеди (Мерфи, 68) — Айосе (Хоселу, 88) — Муто (Атсу, 78).
Предупреждения: Шоу, Погба — Ритчи, Диаме.
Результаты других матчей восьмого тура чемпионата Англии:
Уотфорд — Борнмут 0:4
Голы: Брукс, 14, Кинг, 33 (с пенальти), 45, Уилсон, 46.
Кристал Пэлас — Вулверхэмптон 0:1
Гол: Дохерти, 56.
Бернли — Хаддерсфилд 1:1
Голы: Воукс, 20 — Шиндлер, 66.
Лестер — Эвертон 1:2
Голы: Перейра, 40 — Ричарлисон, 7, Сигурдссон, 77.
Тоттенхэм - Кардифф 1:0
Гол: Дайер, 8
Напомним, восьмой тур чемпионата Англии стартовал с минимальной победы Брайтона над Вест Хэмом украинца Андрея Ярмоленко.
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