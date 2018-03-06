Манчестер Юнайтед драматично вырвал победу над аутсайдером в матче чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед вырвал победу над Кристал Пэлас в заключительном матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

К началу второго тайма этой игры команда Жозе Моуриньо проигрывала со счетом 0:2 после голов Таунсенда и Ван Анхолта, но в оставшееся время умудрилась не только спасти поединок, но и вырвать победу. Решающий мяч уже в компенсированное время забил полузащитник Неманья Матич.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед вернулся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Таунсенд, 11, ван Анхолт, 48 — Смоллинг, 55, Лукаку, 76, Матич, 90+2.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Ван-Биссака, Келли, Томкинс, Ван Анхолт – Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 80) – Бентеке, Серлот.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия (Мата, 67), Линделеф, Смоллинг, Янг (Шоу, 67) – Мактоминей (Рэшфорд, 46), Матич, Погба – Лингард, Лукаку, Санчес.

Предупреждения: Таунсенд — Мактоминей, Янг.

Напомним, накануне Манчестер Сити с Александром Зинченко в составе на своем поле с минимальным счетом обыграл Челси.

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

НВ