Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл аутсайдеру. Результаты матчей чемпионата Англии

В воскресенье, 11 февраля, состоялись три матча 27-го тура чемпионата Англии по футболу

Манчестер Юнайтед неожиданно на выезде уступил одному из аутсайдеров чемпионата - Ньюкаслу. Команда Рафаэля Бенитеса активно провела поединок, отметившись забитым голом во втором тайме, который забил Мэтт Ричи.

Манкунианцы в этой встрече имели несколько неплохих моментов, но в воротах "Сорок" уверенно действовал Мартин Дубравка.

Благодаря этой победе Ньюкасл сразу взлетел в средину турнирной таблицы, а Манчестер Юнайтед еще больше отстал от Манчестер Сити.

Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Ричи, 65

Ньюкасл: Дубравка – Йедлин, Лассельс, Лежен, Дамметт – Ричи, Диаме, Шелви, Кенеди (Атсу, 84) – Перес (Хейден, 90+4) – Гейл (Хоселу, 80).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг – Матич (Мактоминей, 77), Погба (Каррик, 66) – Марсьяль, Лингард (Мата, 66), Санчес – Лукаку.

Предупреждения: Смоллинг, Валенсия.

Ливерпуль в отчетном туре на выезде обыграл Саутгемптон и приблизился к Манчестер Юнайтед в турнирной таблице на расстояние двух очков.

Саутгемптон — Ливерпуль 0:2

Голы: Фирмино, 6, Салах, 42

В еще одном матче игрового дня Хаддерсфилд на своем поле разгромил Борнмут.

Хаддерсфилд – Борнмут 4:1

Голы: Притчард, 7, Мунье, 27, 66, ван Ла Парра, 90+5, с пенальти — Станислас, 13.

Напомним, накануне лидер английской Премьер-лиги Манчестер Сити благодаря покеру Серхио Агуэро на своем поле разгромил Лестер - 5:1.

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