Манчестер Юнайтед реабилитировался за поражение от аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед одолел Борнмут
Фото: Манчестер Юнайтед via Twitter

Манчестер Юнайтед одолел Борнмут

17-18 апреля состоялись два матча 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед реабилитировался за поражение от Вест Бромвича в прошлом туре и обыграл Борнмут. Манкунианцы забили по голу в каждом из таймов: в первой половине встречи отличился Крис Смоллинг, во втором - Ромелу Лукаку.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед оторвался от Ливерпуля на четыре очка и укрепился на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Смоллинг, 28, Лукаку, 70

Накануне в стартовом матче 35-го тура Премьер-лиги Тоттенхэм потерял очки в матче с Брайтоном.

Брайтон - Тоттенхэм 1:1
Голы: Гросс, 50 (с пенальти) - Кейн, 48

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, благодаря поражению Манчестер Юнайтед в матче с Вест Бромвичем в прошлом туре Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии.

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