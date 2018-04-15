Манчестер Юнайтед "вручил" чемпионство принципиальному сопернику. Результаты матчей чемпионата Англии

15 апреля были сыграны остальные поединки 34-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед неожиданно столкнулся с проблемами в матче против аутсайдера чемпионата - Вест Бромвича. Стоит отметить, что поражение в этом матче означало потерю даже математических шансов догнать Манчестер Сити.

Несмотря на постоянное давление и несколько сейвов Бена Фостера, МЮ умудрился пропустить на 73-й минуте - это Ромелу Лукаку не удержал Джея Родригеса при подаче углового. Манкунианцы пытались отыграться, но дрозды не дрогнули - таким образом, Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии!

Манчестер Юнайтед — Вест Бромвич 0:1

Гол: Родригес, 73.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг (Рашфорд, 75) – Матич, Погба (Мартиаль, 58), Эррера (Лингард, 46) – Санчес, Лукаку, Мата.

ВБА: Фостер – Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс – Филлипс (Крыховяк, 77), Ливермор, Брант, (Якоб, 90+4) Макклин – Родригес, Рондон (Старридж, 85).

Арсенал уступил Ньюкаслу в гостях. Интересный факт: в 2018 году канониры набрали 0 очков в выездных поединках АПЛ.

Хотя начиналось все неплохо для лондонцев - уже на 14-й минуте Ляказетт вывел их вперед. Тем не менее, Ньюкасл отыгрался еще в первой половине - отметился Айозе Перес.

Он же отметился голевой передачей на 68-й минуте, скинув мяч под удар Мэтту Ричи. Канониры пытались устроить финальный штурм, но никаких дивидендов это не принесло.

Ньюкасл - Арсенал 2:1

Голы: Перес, 29, Ритчи, 68 — Ляказетт, 14

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Лассельс, Лежен, Дамметт — Ритчи (Мерфи, 86), Диаме, Шелви, Кенеди — Перес (Хоселу, 79) — Гейл (Слимани, 63)

Арсенал: Чех — Чеймберс (Мэйтленд-Найлз, 78), Мустафи, Холдинг, Монреаль — Эльнени, Джака — Ивоби (Нкетиа, 86), Уиллок (Уэлбек, 68), Обамеянг — Ляказетт

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В том же туре Тоттенхэм проиграл Манчестер Сити, а Челси совершил исторически камбэк, отыгравшись с 0:2 против Саутгемптона в гостях.