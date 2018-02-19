Манчестер Юнайтед определился с главной трансферной целью будущего лета - СМИ

Манчестер Юнайтед будущим летом планирует усилить состав полузащитником Реала Тони Кроосом, сообщает The Independent

По информации источника, немецкий хавбек будет главной трансферной целью Красных Дьяволов в новое трансферное окно. В 2014 году Манчестер Юнайтед был близок к подписанию Крооса, но тогда немец после триумфа на чемпионате мира в Бразилии выбрал Реал.

Будущим летом Кроос является одним из кандидатов на уход из Реала, хотя его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо намерен использовать Крооса в полузащите как связующий элемент между Неманьей Матичем и Полем Погба.

Также источник сообщает, что на втором месте по приоритетности в шорт-листе Манчестер Юнайтед находится полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Вайгль.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов включить своего звездного полузащитника Гарета Бэйла в сделку по приобретению вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.