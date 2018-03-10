Манчестер Юнайтед обыграл Ливерпуль, Челси прервал серию неудач. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 10 марта, семью матчами стартовал 30-й тур чемпионата Англии по футболу.

Центральный матч между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем открывал программу игрового дня. Манкунианцы и мерсисайдцы ведут борьбу за второе место в турнирной таблице, поэтому очный поединок имел колоссальное турнирное значение.

Ливерпуль начал игру активнее, но МЮ смог сдержать стартовый натиск, после чего открыл счет - Маркус Рэшфорд отличился после скидки Ромелу Лукаку.

Прошло еще десять минут - и манкунианцы удвоили преимущество. Маркус Рэшфорд воспользовался отскоком после удара Хуана Маты и оформил дубль.

Ливерпуль продолжал владеть инициативой после пропущенных мячей, но до опасных моментов доходило нечасто. Тем не менее, во втором тайме мерсисайдцы все же забили - Эрик Байи срезал мяч в свои ворота после прострела Садио Мане.

После пропущенного мяча Жозе Моурино решил сыграть на удержание счета, использовав для этого замены. Планы португальца были реализованы - до конца матча цифры на табло не изменились.

2:1 - Манчестер Юнайтед увеличил свое преимущество от Ливерпуля в турнирной таблице Премьер-лиги до пяти очков.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 2:1

Голы: Рэшфорд, 14, 24 — Байи, 66 (в свои ворота).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг – Матич, Мата (Лингард, 88), Мактоминей – Рэшфорд (Феллаини, 70), Лукаку (Дармиан, 90+6), Санчес.

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд (Вейналдум, 80), Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Соланке, 84) – Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 63), Милнер, Джан – Салах, Фирмино, Мане.

Предупреждения: Рэшфорд, Валенсия — Окслейд-Чемберлен.

Пытается не отставать от лидирующей четверки и лондонский Челси. В отчетном туре команда Антонио Конте прервала серию из двух поражений подряд, на своем поле обыграв Кристал Пэлас. Победу "Аристократам" принесли два мяча в первом тайме: на 25-й минуте забил Виллиан, а спустя семь оборотов секундной стрелки Мартин Келли отправил мяч в свои ворота.

Челси сократил отставание от Тоттенхэма, который сейчас располагается на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, до двух очков.

Челси - Кристал Пэлас 2:1

Голы: Виллиан, 25, Келли, 32 (в свои ворота) — ван Аанхолт, 90

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл — Дзаппакоста, Фабрегас (Педро, 88), Канте, Алонсо — Виллиан, Жиру (Мората, 72), Азар (Бакайоко, 88)

Кристал Пэлас: Хеннесси — Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Аанхолт — Таунсенд (Чхон-Йон Ли, 81), Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 75) — Серлот, Бентеке (Заа, 46)

Предупреждения: Мората — ван Аанхолт, Томкинс

Результаты других матчей 30-го тура Премьер-лиги:

Вест Бромвич – Лестер 1:4

Голы: Рондон, 8 – Варди, 21, Марез, 62, Ихеаначо, 76, Иборра, 90

Ньюкасл – Саутгемптон 3:0

Голы: Кенеди, 2, 29, Ритчи, 57

Хаддерсфилд – Суонси 0:0

Эвертон – Брайтон 2:0

Голы: Бонг, 60 (в свои ворота), Тосун, 76

Вест Хэм – Бернли 0:3

Голы: Барнс, 66, Вуд, 70, 81

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, посреди недели Ливерпуль оформил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью с Порту в ответном матче 1/8 финала турнира.

НВ