Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды Сегодня, 13:20 19 Цей матеріал також доступний українською Солскьяер будет работать с МЮ до конца текущего сезона

Легендарный в прошлом нападающий Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер возглавил команду в качестве менеджера.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, норвежский специалист будет временно исполнять обязанности наставника до конца текущего сезона 2018/2019.

Помогать 45-летнему менеджеру будут Майк Фелан и Майкл Каррик, которые работали в тренерских штабах экс-рулевых МЮ сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуриньо.

В 2008-2011 годах Солскьяер возглавлял резервную команду клуба, после чего был наставником норвежского Мольде и валлийского Кардиффа.

В качестве футболиста выступал за Юнайтед 11 лет в 1996-2007 годах. За это время провел 366 матчей, забил 126 мячей и выиграл 12 трофеев, включая шесть титулов чемпиона Англии и одну Лигу чемпионов.

Накануне Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков.