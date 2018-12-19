Вячеслав Лихачев
Стеклянные бусы, Бандера и сбитый самолет
Дмитрий Кулеба
Куда нас ведет искусственный интеллект?
Иван Яковина
Путин и его друзья намерены выжать все
Елена Сотник
Эффект домино. О схемах местных царьков

Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды

Сегодня, 13:20
19
Цей матеріал також доступний українською

Солскьяер будет работать с МЮ до конца текущего сезона

Легендарный в прошлом нападающий Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер возглавил команду в качестве менеджера.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, норвежский специалист будет временно исполнять обязанности наставника до конца текущего сезона 2018/2019.

Помогать 45-летнему менеджеру будут Майк Фелан и Майкл Каррик, которые работали в тренерских штабах экс-рулевых МЮ сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуриньо.

В 2008-2011 годах Солскьяер возглавлял резервную команду клуба, после чего был наставником норвежского Мольде и валлийского Кардиффа.

В качестве футболиста выступал за Юнайтед 11 лет в 1996-2007 годах. За это время провел 366 матчей, забил 126 мячей и выиграл 12 трофеев, включая шесть титулов чемпиона Англии и одну Лигу чемпионов.

Накануне Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков.

Теги:   Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 13:31

article_img
Военная форма и награды. Как противостоять их мошенническому использованию в Украине
IT-индустрия

Сегодня, 13:30

article_img
Лжецы года. Топ-5 наибольших обманов в техносфере за 2018 год
События

Сегодня, 11:03

article_img
Выходные в декабре 2018: сколько дней будут отдыхать украинцы