Манчестер Юнайтед неожиданно проиграл аутсайдеру в матче чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед потерпел выездное поражение от Брайтона в стартовом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Первый тайм прошел в медленном темпе, а более активными в атаке смотрелись именно хозяева, которые несколько раз потревожили Давида Де Хеа.

Вторую половину встречи активнее начали манкунианцы, но длилось это недолго. Брайтон ближе к 60-й минуте захватил инициативу и сумел забить. На 57-й минуте Паскаль Гросс пробивал уже по пустым воротам, Маркус Рохо, казалось, успел спасти свою команду, но арбитр указал на центр.

В конце матча Манчестер Юнайтед больше владел территорией, но до опасности у ворот Брайтона дело не доходило.

0:1 - Манчестер Юнайтед впервые в истории проиграл всем новичкам АПЛ, а Брайтон практически гарантировал себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

Брайтон — Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Гросс, 57.

Брайтон: Райан — Бруно, Даффи, Данк, Бонг — Нокар, Стивенс, Преппер, Искьердо (Марч, 88) — Гросс (Кайал, 84) — Мюррей (Ульоа, 90+3).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Дармиан (Шоу, 68), Смоллинг, Рохо (Мактоминей, 76), Янг — Матич, Феллаини (Лингард, 68) — Мата, Погба, Марсьяль — Рэшфорд.

Предупреждения: Мюррей, Гросс.

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, в прошлом туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Арсенал.

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