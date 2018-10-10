Мама Роналду поддержала своего сына, которого обвиняют в изнасиловании

Долореш Авейру, мама нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, опубликовала фото в Instagram со слова поддержки для своего сына, которого обвиняют в изнасиловании.
"И хотя мы далеко, все у тебя будет хорошо. Бог велик", - написала мама Роналду.
Посмотреть этот сообщение в Instagram
Mesmo longe estamos contigo e tudo vai ficar bem Deus é grande????????????????????????????????????????????????
Ранее жительница США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".
Позже полиция американского Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.
Затем адвокат Лесли Стовалл, представляющий интересы Кэтрин Майорги, заверил, что к нему обратилась еще одна женщина и заявила, что также стала жертвой сексуального домогательства со стороны звездного футболиста.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования