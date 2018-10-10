10 октября 2018, среда

Мама Роналду поддержала своего сына, которого обвиняют в изнасиловании

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Кроме Кэтрин Майорги Роналду обвинили в еще одном изнасиловании
Долор Авейру via Instagram

Кроме Кэтрин Майорги Роналду обвинили в еще одном изнасиловании

Долореш Авейру, мама нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, опубликовала фото в Instagram со слова поддержки для своего сына, которого обвиняют в изнасиловании.

"И хотя мы далеко, все у тебя будет хорошо. Бог велик", - написала мама Роналду.

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Mesmo longe estamos contigo e tudo vai ficar bem Deus é grande????????????????????????????????????????????????

Сообщение, распространенный Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Ранее жительница США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

Позже полиция американского Лас-Вегаса  возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Затем адвокат Лесли Стовалл, представляющий интересы Кэтрин Майорги, заверил, что к нему обратилась еще одна женщина и заявила, что также стала жертвой сексуального домогательства со стороны звездного футболиста.

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