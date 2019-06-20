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Итальянский клуб не прекратил попыток приобрести лидера сборной Украины — СМИ

Сегодня, 19:40
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Итальянский клуб не прекратил попыток приобрести лидера сборной Украины — СМИ - фото

УАФ

Малиновский еще может перейти в Аталанту — медиа

Аталанта не вышла из переговоров по приобретению полузащитника Генка и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Goal.com.

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По информации портала, итальянский клуб, который по итогам минувшего сезона вышел в Лигу чемпионов, все еще пытается заполучить 26-летнего футболиста.

На днях СМИ узнали, что Аталанта отказалась от планов приобрести игрока Генка.

Перед этим полузащитник заявил, что бельгийский клуб не хочет отпускать его в итальянскую команду.

Сообщалось, что Аталанта предложила чемпиону Бельгии 12 млн евро за Руслана Малиновского.

По информации медиа, Генк требовал за футболиста 20 миллионов евро, но клуб из Бергамо рассчитывает на компромиссную сделку в 15 млн евро плюс бонусы.

Теги:   Сборная Украины ФК Генк Руслан Малиновский Футбол

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