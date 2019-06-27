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Ведущий игрок сборной Украины дал согласие итальянскому клубу на переход — СМИ

Сегодня, 19:20
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ФК Генк

На Малиновского (справа) претендуют Сампдория, Аталанта и Валенсия — медиа

Ведущий полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский и его агент дали согласие на переход в итальянскую Сампдорию, сообщает Gazzetta Sampdoriana.

По информации медиа, препятствие на пути трансфера 26-летнего футболиста все то же — договоренность с его клубом по поводу суммы компенсации.

Как отмечает издание, конкуренцию Сампдории в борьбе за игрока бельгийской команды составляют итальянская Аталанта и испанская Валенсия.

По данным источника, генуэзский клуб хочет арендовать Малиновского с правом последующего выкупа, тогда как Генк хочет его полноценного трансфера.

На днях СМИ узнали, что Сампдория включилась в борьбу за полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Генк согласился продать Малиновского за сумму, которую ранее готова была заплатить Аталанта.

Теги:   ФК Генк Трансферы Руслан Малиновский Сборная Украины Футбол

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