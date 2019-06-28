Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Кристина Бердинских
Кого увидим на мажоритарке?
Иван Яковина
Почему Россию вернули в ПАСЕ
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Итальянский клуб близок к подписанию лидера сборной Украины — СМИ

Сегодня, 02:28
94
Цей матеріал також доступний українською

УАФ

Малиновский перейдет в Сампдорию за 12 млн евро — медиа

Сампдория близка к подписанию ведущего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, генуэзский клуб может завершить сделку по приобретению 26-летнего футболиста на следующей неделе, тогда как Аталанта больше не заинтересована в трансфере.

Согласно источникам медиа, переход Малиновского должен обойтись представителю итальянской Серии, А в 12 миллионов евро.

Накануне СМИ узнали, что полузащитник и его агент дали согласие на переход в итальянскую Сампдорию.

На днях появилась информация, что Сампдория включилась в борьбу за полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Генк согласился продать Малиновского за сумму, которую ранее готова была заплатить Аталанта.

Теги:   Сборная Украины Трансферы ФК Генк Руслан Малиновский Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

ТОП 3

Футбол

Вчера, 03:26

img
Барселона за два дня продала игроков на 60 млн евро
2426
Футбол

Вчера, 21:11

img
Официально: Коноплянка покидает Шальке
1233
Футбол

Вчера, 19:20

img
Ведущий игрок сборной Украины дал согласие итальянскому клубу на переход — СМИ
1093

Главное

Страны

Вчера, 23:18

img
Эвакуировали людей и перекрыли движение: Каталонию накрыли сильные лесные пожары — видео
Политика

Вчера, 08:10

img
Глава Офиса президента Богдан может уйти с должности
Политика

Вчера, 13:26

img
Рабинович: Завтра в Минске состоится передача украинских пленных, захваченных «Л/ДНР»