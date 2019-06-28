Итальянский клуб близок к подписанию лидера сборной Украины — СМИ Сегодня, 02:28 94 Цей матеріал також доступний українською УАФ Малиновский перейдет в Сампдорию за 12 млн евро — медиа УАФ

Сампдория близка к подписанию ведущего полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, генуэзский клуб может завершить сделку по приобретению 26-летнего футболиста на следующей неделе, тогда как Аталанта больше не заинтересована в трансфере.

Согласно источникам медиа, переход Малиновского должен обойтись представителю итальянской Серии, А в 12 миллионов евро.

Накануне СМИ узнали, что полузащитник и его агент дали согласие на переход в итальянскую Сампдорию.

На днях появилась информация, что Сампдория включилась в борьбу за полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Генк согласился продать Малиновского за сумму, которую ранее готова была заплатить Аталанта.

