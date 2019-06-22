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Клуб Малиновского согласился отпустить украинца в итальянский клуб — СМИ

Сегодня, 13:12
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Клуб Малиновского согласился отпустить украинца в итальянский клуб — СМИ - фото

Руслан Малиновский via Instagram

Генк готов продать Малиновского за 15 млн евро — СМИ

Бельгийский Генк согласился продать украинского хавбека Руслана Малиновского за сумму, которую ранее готова была заплатить итальянская Аталанта, сообщает сайт журналиста Альфредо Педулы.

По информации СМИ, Генк согласился снизить цену на Малиновского с 20 млн евро до 15 млн плюс бонусы.

Также отмечается, что еще один претендент на украинца Сампдория выбыла из числа претендентов на Малиновского, поскольку полузащитник выбрал Аталанту.

Ранее сообщалось, что Аталанта предложила чемпиону Бельгии 12 млн евро за Малиновского.

По информации СМИ, Генк требовал за футболиста 20 миллионов евро, но клуб из Бергамо рассчитывает на компромиссное соглашение в 15 млн евро плюс бонусы.

Позже полузащитник заявил, что бельгийский клуб не хочет отпускать его в Аталанту.

Легионер сборной Украины признался, что владеет информацией о предложении итальянской стороны по поводу его трансфера за 15 млн евро, но Генк не собирается вести переговоры.

Впоследствии появилась информация, что Аталанта отказалась от планов приобрести Малиновского, но позже стало известно, что итальянский клуб не прекратил переговоры по трансферу украинца.

Теги:   Футбол Трансферы ФК Генк Руслан Малиновский

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