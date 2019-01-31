Любой может покинуть команду. Хацкевич рассказал о трансферных планах Динамо Сегодня, 20:20 284 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Хацкевич не желает отпускать Виктора Цыганкова ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о планах клуба во время зимнего трансферного окна.

В частности, Хацкевич отметил, что пока рано отпускать одного из лидеров команды - Виктора Цыганкова. В то же время наставник Динамо не исключает трансфер кого-либо из футболистов киевского клуба, сообщает Динамо Киев от Шурика.

"Если до конца февраля будет предложение по нашему футболисту, которое устроит всех, любой игрок может покинуть команду.

Цыганков мне нужен. Еще нет и года, как он играет в основном составе. Он талантливый парень и очень профессионально подходит к своим прямым обязанностям. Слухов много, но я, как тренер, считаю, что пока еще рано отпускать Цыганкова", - сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков стал одной из главный трансферных целей Динамо.

Также узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. Журналист Игорь Цыганик рассказал , что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже исполнителя в случае, если за него предложат 50 млн евро.