Львовское дерби завершилось миром, Александрия второй раз подряд проиграла. Результаты матчей чемпионата Украины

В субботу, 22 сентября, тремя матчами стартовал девятый тур чемпионата Украины по футболу.

В стартовом матче игрового дня Мариуполь на своем поле обыграл Александрию. Единственный гол в этом матче на восьмой минуте забил форвард азовцев Руслан Фомин, который получил передачу из глубины и поразил ближний угол ворот.

Для Мариуполя эта победа стала второй подряд и подняла команду в середину турнирной таблицы. Александрия проиграла уже второй матч кряду и по итогам тура может потерять вторую позицию в чемпионате.

Мариуполь — Александрия 1:0

Гол: Фомин, 8

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Быков, Демири — Игнатенко, Федорчук — Чурко (Вакула, 62), Мишнев, Зубков (Борячук, 75) — Фомин (Пихаленок, 82)

Александрия: Панькив — Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков (Стецьков, 46) — Ковалец, Запорожан, Банада — Полярус (Шастал, 68), Пономарь (Ситало, 53), Задерака

Предупреждения: Игнатенко, Фомин, Быков — Запорожан

Главный матч дня был сыгран во Львове, где состоялось дерби между Львовом и Карпатами. В первом тайме голов забито не было, но намного ближе к успеху были именно номинальные хозяева. Самый лучший шанс, чтобы открыть счет, был у Джонатана, который пробил головой в перекладину после навеса Путраша. Карпаты ответили не менее опасно и также с попаданием в каркас - в сантиметрах от гола был Клец.

Во втором тайме опасных моментов стало еще больше, появились и голы. Счет открыли Карпаты - феноменальный удар со штрафного метров с 40-ка удался мастеру дальних ударов Сергею Мякушко. Львову на ответ понадобились всего четыре минуты - Бруно расстрелял ворота Шевченко после точного паса Западни.

В концовке матча было больше разговоров, нежели конструктивных действия на поле, поэтому счет не изменился.

Львов — Карпаты 1:1

Голы: Бруно, 79 — Мякушко, 74

Львов: Бандура — Адамюк, Сабино (Приймак, 85), Голиков, Путраш — Каленчук, Джонатан — Тейлор, Аугусто (Западня, 75), Мартан — Бруно.

Карпаты: Шевченко — Федецкий, Ковтун, Мехремич, Бородай — Гуцуляк (Понде, 75), Эрбес — Мякушко (Варгас, 88), Ди Франко, Клец — Швед (Мендес, 86).

Предупреждения: Бруно, Каленчук, Тейлор — Федецкий, Мехремич.

В последнем матче суббот Олимпик обыграл аутсайдера чемпионата - Арсенал-Киев со счетом 3:1. Победный мяч на счету защитника Гришко.

Благодаря этой победе Олимпик поднялся на четвертое место в турнирной таблице, Арсенал все больше отстает от соперников.

Арсенал-Киев — Олимпик 1:3

Голы: Гринь, 58 — Вакуленко, 16, Гришко, 64, Дегтярев, 82

Арсенал-Киев: Будюк — Майданевич, Пирис, Карась, Дубинчак (Осман, 86) — Евтоски, Домбровский — Лола (Бушман, 79), Ориховский (Семенюк, 77), Гринь — Алексеев

Олимпик: Махновский — Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасич — Кольцов, Вакуленко — Г. Пасич (Дегтярев, 46), Ксенз, Балашов (Трояновский, 87) — Тейшейра (Сондей, 86)

Предупреждения: Пирис, Дубинчак, Майданевич, Гринь — Зубейко, Дегтярев

На 76-й минуте Вакуленко не реализовал пенальти (перекладина)

Турнирное положение

Таблица официального сайта УПЛ

Напомним, в прошлом туре Премьер-лиги Львов прервал свою длительную серию без побед, на выезде обыграв Черноморец.

НВ