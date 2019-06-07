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Львов встречает фанатов футбола: открытие фан-зоны в центре города в 17:00

Сегодня, 13:19
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Львов встречает фанатов футбола: открытие фан-зоны в центре города в 17:00 - фото

shutterstock

07 и 10 июня Львов принимает сразу два матча отбора на ЕВРО 2020

07 и 10 июня Львов принимает сразу два матча отбора на ЕВРО 2020: Украина — Сербия и Украина — Люксембург. Тысячи футбольных фанатов уже приибывают в город, чтобы поддержать сине-желтую команду на «Арена Львов» и в фан-зоне, организованной премиум-спонсором сборной компанией «Перша приватна броварня».

Сегодня болельщики пройдут фан-маршем по центральным улицам Львова, который традиционно инициирует фан-движение «Вірні збірній». Старт марша в 16:30 от Львовского театра оперы и балета. Маршрут: пр-т Свободы, 28 — ул. Дорошенко — ул. Словацкого — пл. перед ЛНУ им. Ивана Франко. Ожидаемое количество участников — более полутысячи болельщиков, среди них байкеры, болельщики на электрокарах и велосипедах. «Виходь з хати вболівати» — основная идея организаторов марша, которые стремятся привлечь как можно больше львовян и гостей города к поддержке сборной во время важных матчей отбора на ЕВРО 2020.

В 17:00 участники фан-марша торжественно откроют фан-зону, оборудованную на площади перед парком им. Ивана Франко при поддержке компании «Перша приватна броварня». Фан-зона будет работать 4 дня: с 07 по 10 июня (включительно). В дни матчей здесь выступят драйвовый DZIDZO (07 июня, 19:00) и легендарные Вопли Видоплясова (10 июня, 19:00), с 21:45 на большом экране будет идти прямая трансляция матчей сборной. Уикенд между матчами — 08 и 9 июня с 12:00 — посвящен спортивно-развлекательной программе, а также выступлениям диджеев.

Фаны, у которых есть билеты на матчы Украина — Сербия и Украина — Люксембург, также планируют ряд активностей на самом стадионе «Арена Львов». В частности создать яркое сине-желтое шоу в поддержку сборной Украины — благодаря мобильному приложению «Вірні збірній», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store на бесплатной основе, экраны телефонов фанов можно превратить в активный флаг. Болельщики призывают таким образом поддержать наших футболистов во время исполнения Гимна Украины и в самые острые моменты игры.

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