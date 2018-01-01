Львов помог Динамо остаться на втором месте. Результаты матчей чемпионата Украины - видео Сегодня, 19:17 19 Цей матеріал також доступний українською ФК Львов не дал Александрии подняться на вторую строчку Фото: ФК Львов

Состоялись два заключительных поединка 18 тура украинской Премьер-лиги.

Александрия неожиданно дома уступила Львову, потеряв возможность обойти киевское Динамо и вернуть себе второе место. Александрия была вынуждена вынимать мяч из сетки собственных ворот уже на 2-й минуте. Защита хозяев провалился во время розыгрыша углового, чем воспользовался Адамюк.

На 30-й минуте защитник Львова Адамюк оформил дубль - мяч после его удара от штанги влетел в ворота. В конце матча Шендрик отыграл один гол, но на большее не хватило времени.

В еще одном матче дня Олимпик сыграл вничью с Десной. Оба мяча были забиты во втором тайме. На 60-й минуте Евгений Пасич красивым ударом закрутил мяч в дальний угол и вывел Олимпик вперед.

Гостям очень быстро удалось отыграться. На 63-й минуте Фаворов ударом головой сравнял счет. Ничья позволила Десне уйти на зимний перерыв в чемпионской группе.

Александрия - Львов - 1:2

Голы: Шендрик, 84 - Адамюк, 2, 30

Александрия: Панькив, Пашаев (Стецков, 35), Бондаренко, Микицей, Шендрик, Протасов (Задерака, 72), Ковалец, Довгий (Устименко, 66), Гречишкин, Ситало, Шастал

Львов: Бандура, Западня (Голиков, 76), Воронин, Парамонов, Тейлор, Жонатан Лима, Сабино (Араужо, 90+5), Борзенко, Мартан, Адамюк, Бруно

Предупреждение: Бондаренко, Шендрик, Шастал - Воронин, Сабино, Мартан, Борзенко

Гол Адамюка, 0:1

Гол Адамюка, 0:2

Гол Шендрика, 1:2

Олимпик - Десна - 1:1

Голы: Е. Пасич, 60 - Д. Фаворов, 63

Олимпик: Махновский - Зубейко, Гришко, Немчанинов, Е. Пасич - Цимбалюк, Кольцов - Г. Пасич, Гай, Балашов (Кравченко, 88) - Дегтярев (Шиндер, 61)

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой - Волков (Банасевич, 70), Огиря, А. Фаворов, Картушов - Хльобас (Безбородко, 65) - Филиппов (Ковпак, 90+1)

Предупреждение: Мостовой - Кравченко

Обзор матча

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Накануне Динамо разгромило Карпаты 4:0, а Заря не оставила шансов киевскому Арсеналу - 3:0.

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