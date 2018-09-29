Ливерпуль спасся в матче с Челси, Зинченко сыграл в победном поединке Ман Сити. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

В центральном матче 7 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сыграл вничью с Челси, а украинский полузащитник Александр Зинченко провел весь матч за Манчестер Сити в противостоянии с Брайтоном.

Лондонский Челси открыл счет в игре с мерсисайдцами на 25-й минуте. Эден Азар получил пас от Ковачича и пробил мимо голкипера в угол ворот. В конце второго тайма главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп решил усилить атаку, выпустив форварда Дэниэла Старриджа, который оказался джокером команды. Проведя всего три минуты на поле Старридж решился на дальний удар и попал в дальнюю девятку ворот Челси.

Ничья лондонцев и ливерпульцев позволила выйти в лидеры Манчестер Сити, за который весь матч против Брайтона сыграл хавбек сборной Украины Александр Зинченко. Соперник Шахтера по Лиге чемпионов открыл счет на 29-й минуте усилиями Стерлинга, который замкнул прострел Сане. Во втором тайме Серхио Агуэро сделал счет уверенным. Аргентинец получил пас от Стерлинга и в одно касание пробил точно в цель.

Победы также одержали лондонские Тоттенхэм и Арсенал, которые после этого тура разместились на четвертой и пятой строчке чемпионата соответственно.

Челси - Ливерпуль - 1:1

Голы: Азар, 25 - Старридж, 89

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер, Алонсо - Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 81) - Виллиан (Мозес, 73), Жиру (Мората, 65), Азар

Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон (Кейта, 78), Милнер (Старридж, 86) - Салах (Шакири, 66), Фирмино, Мане

Предупреждение: Мане, Милнер

Обзор матча

Манчестер Сити - Брайтон - 2:0

Голы: Стерлинг, 29 Агуэро, 65

Манчестер Сити: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Зинченко, Сильва (Фоден, 88), Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Марез, 71), Агуэро (Габриэл Жезус, 66)

Брайтон Райан, Данк, Бонг, Монтойя, Даффи, Кайяль, Проппер, Биссума, Кнокерт (Джаханбахш, 78), Марч (Искьердо, 83), Локад (Мюррей, 73)

Предупреждение: Кнокерт, Даффи, Монтойя.

Арсенал - Уотфорд - 2:0

Голы: Каткарт, 81 (авт), Озил, 83

Вулверхэмптон - Саутгемптон - 2:0

Голы: Кавалейру, 79, Хонни, 87

Ньюкасл - Лестер - 0:2

Голы: Варди, 30 (пен), Магуайр, 73

Хаддерсфилд - Тоттенхэм - 0:2

Голы: Кейн, 26, 34 (пен)

Эвертон - Фулхэм - 3:0

Голы: Сигурдссон, 56, 89, Тосун, 66

На 52-й минуте Сигурдссон не реализовал пенальти

Вест Хэм в том числе благодаря результативным действиям украинского полузащитника Андрея Ярмоленко победил на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

НВ