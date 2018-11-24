Лунин не пропустил гол в полном матче чемпионата Испании

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые вышел в старте в составе Леганеса и отыграл весь матч 13 тура чемпионата Испании против Алавеса.
Андрей Лунин заменил в составе Леганеса травмированного голкипера Ивана Куэльяра и провел на поле весь матч, не пропустив ни одного гола. Более того, Леганес благодаря голу Эн Несири на 42-й минуте минимально обыграл одного из лидеров Примеры - Алавес.
Леганес благодаря победе набрал 13 очков и поднялся на 16 место.
Леганес - Алавес - 1:0
Гол: Эн Несири, 42
Таблица сайта Myscore.com.ua
Андрей Лунин дебютировал за Леганес в матче 12 тура чемпионата Испании против Жироны (0:0).
На днях Андрей Лунин сыграл в товарищеском матче между Украиной и Турцией, также оставив свои ворота на замке (0:0).
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