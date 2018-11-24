24 ноября 2018, суббота

Лунин не пропустил гол в полном матче чемпионата Испании

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Лунин (в центре) помог Леганесу победить Алавес

Лунин (в центре) помог Леганесу победить Алавес

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые вышел в старте в составе Леганеса и отыграл весь матч 13 тура чемпионата Испании против Алавеса.

Андрей Лунин заменил в составе Леганеса травмированного голкипера Ивана Куэльяра и провел на поле весь матч, не пропустив ни одного гола. Более того, Леганес благодаря голу Эн Несири на 42-й минуте минимально обыграл одного из лидеров Примеры - Алавес.

Леганес благодаря победе набрал 13 очков и поднялся на 16 место.

Леганес - Алавес - 1:0

Гол: Эн Несири, 42

Таблица сайта Myscore.com.ua

Андрей Лунин дебютировал за Леганес в матче 12 тура чемпионата Испании против Жироны (0:0).

На днях Андрей Лунин сыграл в товарищеском матче между Украиной и Турцией, также оставив свои ворота на замке (0:0).

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