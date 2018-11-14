14 ноября 2018, среда

Лука Модрич признан лучшим футболистом по версии портала Goal

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В 2018 году Модрич стал медалистом Лиги чемпионов и Чемпионата мира

В 2018 году Модрич стал медалистом Лиги чемпионов и Чемпионата мира

Известное спортивное издание Goal признало игрока сборной Хорватии и мадридского Реала лучшим игроком 2018 года.

Футболист получил награду после тренировки мадридского Реала.

Второе место занял футболист Ювентуса Криштиану Роналду, а третье - Мохамед Салах из Ливерпуля.

В первую десятку также вошли Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Кевин де Брюйне, Рафаэль Варан, Харри Кейн, Антуан Гризманн и Марсело.

Напомним, в 2018 году Лука Модрич выиграл Лигу чемпионов в составе мадридского Реала, а со сборной Хорватии стал серебрянным медалистом Чемпионата мира.

Модрич также был признан лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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