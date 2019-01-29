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Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги решил получить украинское гражданство - журналист

Сегодня, 19:06
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ФК Шахтер

Жуниор Мораес забил 14 голов в сезоне украинской Премьер-лиги

Бразильский форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес намерен получить украинское гражданство, сообщил на Youtube-канале FootballHub журналист Игорь Цыганик.

По информации журналиста, нападающий уже давно планирует получить украинский паспорт, но до недавнего времени в сборной Украины была высокая конкуренция и бразилец не решался на такой шаг.

Однако на днях нападающий Динамо Артем Беседин из-за травмы выбыл на длительный срок и в сборной Украины остался один нападающий - Роман Яремчук из бельгийского Гента, поэтому Жуниор Мораес снова вернулся к вопросу гражданства.

"В Мораеса появился шанс, получив украинское гражданство, иметь возможность быть среди претендентов на получение вызова в национальную сборную", - сказал Цыганик.

С 14 голами Жуниор Мораес на данный момент является лучшим бомбардиром сезона украинской Премьер-лиги.

В июне 2018 нападающий перешел в Шахтер из киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер донецкого Шахтера Исмаили в ближайшее время может получить украинское гражданство.

В октябре 2017 полузащитник Шахтера Марлос получил украинское гражданство, после чего был вызван в сборную Украины.

Теги:   Гражданство Сборная Украины ФК Шахтер

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