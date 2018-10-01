Лучший футболист мира пользуется старым телефоном - СМИ

Лука Модрич до сих пор пользуется iPhone 5

Лучший футболист мира последнего сезона по версии ФИФА Лука Модрич пользуется старым мобильным телефоном, сообщает Football Funnys.

В распоряжении источника появилось недавнее фото хорватского футболиста, на котором 33-летний футболист разговаривает по iPhone 5, выпущенному в 2012 году.

This is Luka Modric

Earns £180,000 weekly

He’s a World Cup finalist

2018 FIFA World Best Player



And he still uses his old iPhone 5



What a humble guy!! pic.twitter.com/0fFjBsTNa3 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) 1 октября 2018 г.

Интересно, что зарплата Модрича составляет 200 тысяч евро в неделю.

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На прошлой неделе полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).