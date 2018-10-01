02 октября 2018, вторник

Лучший футболист мира пользуется старым телефоном - СМИ

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Лука Модрич до сих пор пользуется iPhone 5

Лука Модрич до сих пор пользуется iPhone 5

Лучший футболист мира последнего сезона по версии ФИФА Лука Модрич пользуется старым мобильным телефоном, сообщает Football Funnys.

В распоряжении источника появилось недавнее фото хорватского футболиста, на котором 33-летний футболист разговаривает по iPhone 5, выпущенному в 2012 году.

Интересно, что зарплата Модрича составляет 200 тысяч евро в неделю.

На прошлой неделе полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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