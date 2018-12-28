Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Яковина
Новый год! Прогноз на 2019
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Сила европейской мечты против "синдрома болельщика"
Андрей Смирнов
Евангелие для Порошенко
Джон Ллойд
Рождество для политиков приближается

Лучший футболист года отказался продлевать контракт с Реалом - медиа

Сегодня, 20:11
256
Цей матеріал також доступний українською

Контракт Модрича с Реалом рассчитан до 2020 года

Обладатель Золотого мяча-2018, который вручается лучшему футболисту года, хорватский полузащитник Лука Модрич отказался продлевать контракт с мадридским Реалом, сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.

По данным СМИ, игрока не устроили условия нового контракта, который был предложен руководством клуба. Модрич ранее заявлял, что готов играть за Реал до завершения карьеры, поэтому будет ждать нового предложения от руководства.

В случае, если стороны не придут к согласию, то игрок покинет Реал летом. Контракт хорватского полузащитника с Реалом рассчитан до 2020 года.

Руководство, в свою очередь, уверенно, что удастся договориться с игроком.

В декабре этого года Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018 по версии France Football.

В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.

Теги:   Лука Модрич ФК Реал Мадрид

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Печерські пагорби

Сегодня, 21:37

article_img
Будет сложнее. Главные вызовы 2019 года для Украины по версии вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе
Игры

Сегодня, 21:01

article_img
Так плохо, что даже хорошо. Худшие игры 2018 года
Научпоп

Сегодня, 20:00

article_img
2018-й, ты космос! Самые громкие космические события уходящего года

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

659

559 грн

на 12 месяцев *

Оформить подписку

* действует до 31.12.2018