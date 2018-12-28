Лучший футболист года отказался продлевать контракт с Реалом - медиа Сегодня, 20:11 256 Цей матеріал також доступний українською Контракт Модрича с Реалом рассчитан до 2020 года

Обладатель Золотого мяча-2018, который вручается лучшему футболисту года, хорватский полузащитник Лука Модрич отказался продлевать контракт с мадридским Реалом, сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.

По данным СМИ, игрока не устроили условия нового контракта, который был предложен руководством клуба. Модрич ранее заявлял, что готов играть за Реал до завершения карьеры, поэтому будет ждать нового предложения от руководства.

В случае, если стороны не придут к согласию, то игрок покинет Реал летом. Контракт хорватского полузащитника с Реалом рассчитан до 2020 года.

Руководство, в свою очередь, уверенно, что удастся договориться с игроком.

В декабре этого года Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018 по версии France Football.

В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.