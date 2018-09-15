Лучшему футболисту ЧМ-2018 грозит штраф 1,2 млн евро за махинации с налогами

Государственное казначейство Испании обвиняет полузащитника Реала и сборной Хорватии Луку Модрича в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает El Mundo, казначейство обвиняет Модрича в правонарушении, которое было совершено хорватским футболистом в 2012 году, и требует взыскать с футболиста компенсацию в размере 1,2 млн евро.
Издание отмечает, что Модрич должен был выплатить налоги за 2012 год, хотя футболист перешел из лондонского Тоттенхэма в Реал 31 августа 2012 года.
Отмечается, что Модрич уже подал апелляцию на это обвинение. Ранее хавбек выплатил в испанскую казну штраф около 2,1 миллиона евро за налоговые махинации в 2013-2014 годах.
В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.
Ранее заинтересованность в услугах хорватского полузащитника проявлял миланский Интер, но президент Реала Флорентино Перес заявил, что ключевой полузащитник бланкос уйдет из команды при условии, если за него будет предложено 750 млн евро.
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