Лучшая игра в сезоне. Реакция соцсетей на результаты матчей Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

Динамо почти обеспечило себе выход в плей-офф Лиги Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Динамо над Ренном со счетом 3:1 и поражение Ворсклы от Карабаха 0:1 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Пришли на #ДинамоРенн, а здесь 4-4-2 и Коля Шапаренко в старте... ???? pic.twitter.com/hZZwpZ1IWf - Erika Arien (@erika_arien) 8 ноября 2018 г.

На такое Динамо приятно смотреть.

Это было круто #ДинамоРенн, спасибо, пацаны. 8 ноября 2018 г.

Динамо вовремя нащупали свою игру и свой состав! С лучшей игрой в сезоне, с лучшей победой. Наконец-то забили больше 1-2 мячей. Пока такая участие постигла только Десну, Минай и теперь Ренн)) #ДинамоРенн #ДинамоКиев - Somushkin Maksym (@Somushkin) 8 ноября 2018 г.

Победа к которой нет вопросов. Но, снова пропущенный гол в самой концовке матча #ДинамоРенн 8 ноября 2018 г.

Ультрас Ворсклы - идиоты. Сами себя могут оставить игру с Лондонским Арсеналом. #Ворскла - Добрый Укр ???????? (@banderivet) 8 ноября 2018 г.

Стыдно за Полтаву господа одним словом, стыдно так болеть. #ВорсклаКарабах - Рожденный Гелоуином (@ Oleksa_1989) 8 ноября 2018 г.

Миколенко второй матч подряд показывает, что где-то в резервах много талантливых ребят. И они заслуживают шанс - Роман Бебех (@roman_bebekh) 8 ноября 2018 г.

Лямуши игроком определенно был поинтереснее. - Vasiliy Obaraz (@wengerov) 8 ноября 2018 г.

А можно чтоб Сидорчук, Гармаш и Морозюк и дальше продолжилы свои зрительские карьеры? - Kirill (@ Kirill79) 8 ноября 2018 г.

В четвертом туре Лиги Европы киевское Динамо обыграло Ренн со счетом 3:1, а Ворскла уступила Карабаху 0:1.

НВ