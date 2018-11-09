09 ноября 2018, пятница

Лучшая игра в сезоне. Реакция соцсетей на результаты матчей Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

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Динамо почти обеспечило себе выход в плей-офф Лиги Европы

Динамо почти обеспечило себе выход в плей-офф Лиги Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Динамо над Ренном со счетом 3:1 и поражение Ворсклы от Карабаха 0:1 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

В четвертом туре Лиги Европы киевское Динамо обыграло Ренн со счетом 3:1, а Ворскла уступила Карабаху 0:1.

НВ

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