Лучшая игра в сезоне. Реакция соцсетей на результаты матчей Динамо и Ворсклы в Лиге Европы

НВ собрал самые яркие высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы Динамо над Ренном со счетом 3:1 и поражение Ворсклы от Карабаха 0:1 в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.
Пришли на #ДинамоРенн, а здесь 4-4-2 и Коля Шапаренко в старте... ???? pic.twitter.com/hZZwpZ1IWf- Erika Arien (@erika_arien) 8 ноября 2018 г.
На такое Динамо приятно смотреть.- Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 8 ноября 2018 г.
Это было круто #ДинамоРенн, спасибо, пацаны.
Динамо вовремя нащупали свою игру и свой состав! С лучшей игрой в сезоне, с лучшей победой. Наконец-то забили больше 1-2 мячей. Пока такая участие постигла только Десну, Минай и теперь Ренн)) #ДинамоРенн #ДинамоКиев- Somushkin Maksym (@Somushkin) 8 ноября 2018 г.
Победа к которой нет вопросов. Но, снова пропущенный гол в самой концовке матча #ДинамоРенн- тем тем (@tima_ibragimov) 8 ноября 2018 г.
Ультрас Ворсклы - идиоты. Сами себя могут оставить игру с Лондонским Арсеналом. #Ворскла- Добрый Укр ???????? (@banderivet) 8 ноября 2018 г.
Стыдно за Полтаву господа одним словом, стыдно так болеть. #ВорсклаКарабах- Рожденный Гелоуином (@ Oleksa_1989) 8 ноября 2018 г.
Миколенко второй матч подряд показывает, что где-то в резервах много талантливых ребят. И они заслуживают шанс- Роман Бебех (@roman_bebekh) 8 ноября 2018 г.
Лямуши игроком определенно был поинтереснее.- Vasiliy Obaraz (@wengerov) 8 ноября 2018 г.
А можно чтоб Сидорчук, Гармаш и Морозюк и дальше продолжилы свои зрительские карьеры?- Kirill (@ Kirill79) 8 ноября 2018 г.
В четвертом туре Лиги Европы киевское Динамо обыграло Ренн со счетом 3:1, а Ворскла уступила Карабаху 0:1.
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