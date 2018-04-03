Луческу посетил киевский офис Ахметова - медиа

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу побывал в киевском офисе компании СКМ, которая принадлежит владельцу донецкого клуба Ринату Ахметову, сообщает Sport Arena.

Причины визита румынского специалиста, который в 2004-2016 годах возглавлял Шахтер, остаются неизвестными.

Медиа допускает, что с учетом ранее объявленного Луческу желания завершить тренерскую карьеру после работы со сборной Турцией, он может получить работу в структуре украинского клуба.

Осенью 2017 года агент экс-наставника Шахтера Аркадий Запорожану заявил о том, что его клиент остается во главе сборной Турции.

Луческу возглавил эту национальную команду в августе 2017 года, подписав контракт на два года с правом его продления еще на один год. Перед этим специалист в 2016-2017 годах тренировал российский Зенит.

Сообщалось, что Шахтер предложил новый контракт главному тренеру Паулу Фонсеке с зарплатой 9 млн евро в год. Действующее соглашение с португальским специалистом заканчивается летом 2018 года.

Ранее СМИ писали, что Эвертон планирует революционные изменения в команде, ради чего намерен пригласить на пост ее менеджера наставника донецкой команды. Сам Фонсека заявил о том, что еще не решил, стоит ли ему оставаться в клубе. По информации медиа, "Горняки" предложили тренеру продлить соглашение на два года, но тот ждет предложений от клубов английской Премьер-лиги.