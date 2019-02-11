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Луческу оценил шансы возглавить Шахтер

11 февраля, 20:35
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EPA

Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера сборной Турции

Румынский тренер Мирча Луческу после отставки из сборной Турции оценил вероятность возвращения в донецкий Шахтер на пост наставника команды.

По словам Луческу, он хотел бы вернуться к клубному футболу, но исключил возможность второй раз возглавить донецкий Шахтер, сообщает Sport24.

"Это было бы неправильно. У Шахтера есть тренер, у них отличная команда, которая, уверен, станет чемпионом страны в этом сезоне.

Я достаточно поработал в Донецке, мы создали прекрасную команду, выстроили систему, работающую до сих пор", - сказал Луческу.

Наставника не устраивает, что в сборной приходится работать с футболистами только на сборах, поэтому летом Луческу намерен рассмотреть имеющиеся предложения от клубов.

Сегодня, 11 февраля, Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника сборной Турции.

Ранее после отставки в Шахтере в 2016-2017 годах румынский тренер возглавлял российский Зенит.

Теги:   Футбол Мирча Луческу ФК Шахтер Сборная Турции

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