Луческу оценил шансы возглавить Шахтер
Румынский тренер Мирча Луческу после отставки из сборной Турции оценил вероятность возвращения в донецкий Шахтер на пост наставника команды.
По словам Луческу, он хотел бы вернуться к клубному футболу, но исключил возможность второй раз возглавить донецкий Шахтер, сообщает Sport24.
"Это было бы неправильно. У Шахтера есть тренер, у них отличная команда, которая, уверен, станет чемпионом страны в этом сезоне.
Я достаточно поработал в Донецке, мы создали прекрасную команду, выстроили систему, работающую до сих пор", - сказал Луческу.
Наставника не устраивает, что в сборной приходится работать с футболистами только на сборах, поэтому летом Луческу намерен рассмотреть имеющиеся предложения от клубов.
Сегодня, 11 февраля, Мирча Луческу подал в отставку с поста наставника сборной Турции.
Ранее после отставки в Шахтере в 2016-2017 годах румынский тренер возглавлял российский Зенит.