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Луческу извинился за слова о Лобановском

Сегодня, 14:45
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Луческу извинился за слова о Лобановском - фото

ФК Шахтер

Луческу признал свою ошибку

Экс-наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу извинился за свои слова о том, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский незаслуженно занял шестое место в рейтинге лучших тренеров мира.

В интервью программе Профутбол Луческу заявил, что сожалеет о своих словах, которые вызвали такой резонанс. Румынский наставник добавил, что Лобановский действительно был прекрасным тренером, поскольку создал систему.

"Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах", - сказал Луческу.

Также Луческу отметил, что он действительно сначала удивился такому высокому месту Лобановского, однако затем осознал, что ошибся.

"Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", - добавил Луческу.

Ранее Мирча Луческу заявил, что легендарный в прошлом украинский наставник Валерий Лобановский несправедливо занял шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории по версии France Football. Мирча Луческу в этом рейтинге занял 41-е место.

Теги:   Валерий Лобановский Мирча Луческу

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