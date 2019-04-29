Луческу извинился за слова о Лобановском Сегодня, 14:45 725 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Луческу признал свою ошибку ФК Шахтер

Экс-наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу извинился за свои слова о том, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский незаслуженно занял шестое место в рейтинге лучших тренеров мира.

В интервью программе Профутбол Луческу заявил, что сожалеет о своих словах, которые вызвали такой резонанс. Румынский наставник добавил, что Лобановский действительно был прекрасным тренером, поскольку создал систему.

"Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах", - сказал Луческу.

Также Луческу отметил, что он действительно сначала удивился такому высокому месту Лобановского, однако затем осознал, что ошибся.

"Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", - добавил Луческу.



Ранее Мирча Луческу заявил, что легендарный в прошлом украинский наставник Валерий Лобановский несправедливо занял шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории по версии France Football. Мирча Луческу в этом рейтинге занял 41-е место.