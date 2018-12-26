Ломаченко допустил переход в первый полусредний вес ради боя с Гарсией Сегодня, 18:42 77 Цей матеріал також доступний українською Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Ломаченко пока не собирается подниматься в первый полусредний вес

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко заявил о готовности подняться в первый полусредний дивизион, если чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия позовет его в эту категорию.

В комментарии Luckypunch.net боксер признался, что вопрос организации боя против американца сложен, поскольку тот поднимается в первый полусредний вес для поединка с Эрролом Спенсом, куда сейчас он не готов уходить, поскольку у него другие планы.

Чемпион мира WBA и WBO отметил, что по этой причине пока этот бой откладывается, но Гарсия не отказывается от своего титула. Легковес призвал дождаться поединка против Эррола Спенса, после чего будут понятны дальнейшие действия чемпиона WBC.

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"Думаю, Гарсия проиграет и сделает это достаточно уверенно. Если он будет в легком весе – это интересно. Если будет звать в первый полусредний, приду, но не сейчас", - добавил Ломаченко.

Сообщалось, что свой следующий поединок чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO может провести 12 апреля 2019 года в Лос-Анджелесе против обладателя титула IBF, который определится в бою между ганским боксером Ричардом Комми и россиянином Исой Чаниевим.

Ранее менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил о том, что в 2019 году его клиент проведет как минимум три поединка.