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Лобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов

Сегодня, 19:08
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ФК Динамо

Лобановский в сезоне 1998/1998 вывел Динамо в полуфинал Лиги чемпионов

Легендарный в прошлом наставник киевского Динамо Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов, по версии FourFourTwo.

Наибольшим достижения в Лиге чемпионов для Лобановского стал выход с Динамо в полуфинал турнира в сезоне 1998/1999, где киевский клуб по сумме двух матчей уступил мюнхенской Баварии (3:4).

Лобановский опередил нынешнего тренера Ливерпуля Юргена Клоппа, который, по версии издания, занял четвертое место.

Первое место в рейтинге среди тренеров, которые никогда не побеждали в самом престижном футбольном турнире Европы, занял нынешний наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне. Вторым стал экс-тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер.

Интересно, что в рейтинге также присутствует экс-тренер донецкого Шахтера - Мирча Луческу, которому издание отдало седьмую позицию.

Топ-12 тренеров без трофея ЛЧ

1. Диего Симеоне (Атлетико)
2. Арсен Венгер (Монако, Арсенал)
3. Валерий Лобановский (Динамо Киев)
4. Юрген Клопп (Боруссия Д, Ливерпуль)
5. Бобби Робсон (Ньюкасл, Порту)
6. Массимилиано Аллегри (Милан, Ювентус)
7. Мирча Луческу (Галатасарай, Шахтер, Интер, Бешикташ, Рапид Бухарест)
8. Кенни Далглиш (Ньюкасл)
9. Отто Рехагель (Вердер, Кайзерслаутерн)
10. Дидье Дешам (Монако, Марсель)
11. Унаи Эмери (Спартак, Валенсия, Севилья, ПСЖ)
12. Антонио Конте (Ювентус, Челси)

Ранее Валерий Лобановский попал в десятку лучших тренеров Европы по версии УЕФА.

Теги:   Лига Чемпионов Футбол ФК Динамо (Киев) Валерий Лобановский

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