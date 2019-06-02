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Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов

Сегодня, 00:06
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Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов - фото

REUTERS/Susana Vera

Салах (справа) забил с пенальти уже на 2-й минуте

Ливерпуль победил в финале Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0 и стал победителем турнира.

Ливерпуль открыл счет в матче уже на 2-й минуте. Мусса Сиссоко сыграл рукой в собственной штрафной и арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «шпор», который реализовал Мохамед Салах.

После быстрого пропущенного гола Тоттенхэм начал действовать активнее, однако в конце матча пропустил во второй раз. На 87-й минуте после розыгрыша углового мяч отскочил к Дивоку Ориги, который точно пробил в дальний угол.

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Для главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа победа в Лиге чемпионов стала первой в карьере.

Для Ливерпуля этот триумф в Лиге чемпионов стал шестым в своей истории. Ранее они становились чемпионами в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.

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Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2
Голы: Салах, 2 (с пенальти), Ориги, 87

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66) — Алли (Льоренте, 82), Эриксен, Сон — Кейн

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 89)

В полуфинале Ливерпуль выбил Барселону после поражения в первом матче на выезде 0:3. В ответном поединке команда Юргена Клоппа победила каталонцев 4:0.

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Тоттенхэм Лига Чемпионов

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