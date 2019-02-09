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Ливерпуль вернулся на вершину, МЮ поднялся на четвертое место - видео. Результаты чемпионата Англии

Вчера, 21:32
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EPA

Ливерпуль снова опережает Манчестер Сити на три очка

В английской Премьер-лиге состоялся ряд матчей 26-го тура.

Ливерпуль разгромил на своем поле Борнмут со счетом 3:0 и вернулся на вершину турнирной таблицы, где ранее находился Манчестер Сити, который снова отстает на три очка.

Победу мерсисайдцам принесли точные выстрелы от Садио Мане, Жоржиньо Вейналдума и Мохамеда Салаха. Итоговый результат был оформлен уже на 48-й минуте.

Голы и обзор матча Ливерпуль - Борнмут

Манчестер Юнайтед с таким же счетом выиграл на выезде у Фулхэма и поднялся на четвертое место в зону Лиги чемпионов, пока занимавший эту позицию Челси еще не сыграл свой матч 26-го тура.

Очередные три очка манкунианцы набрали благодаря двум голам от Поля Погба, один из которых он провел с пенальти, а также результативному удару Антони Марсьяля.

Голы и обзор матча Фулхэм - МЮ

Манчестер Сити и Челси сыграют 10 февраля в очном противостоянии на поле первого.

Результаты 26-го тура:

Ливерпуль — Борнмут 3:0

Голы: Мане, 25, Вейналдум, 35, Салах, 48

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Погба, 14, 66 (с пенальти), Марсьяль, 23

Хаддерсфилд — Арсенал 1:2

Голы: Колашинац, 90+3 (в свои ворота) — Ивоби, 15, Ляказетт, 44

Уотфорд — Эвертон 1:0

Гол: Грэй, 65

Кристал Пэлас — Вест Хэм 1:1

Голы: Заа, 76 — Нобл, 27 (с пенальти) 

Саутгемптон — Кардифф 1:2

Голы: Стивенс, 90 — Бамба, 69, Зохоре, 90+4 

Брайтон - Бернли 1:3

Голы: Даффи, 76 - Вуд, 26, 61, Барнс, 74 (с пенальти)

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Ранее Манчестер Сити в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги победил на выезде Эвертон и поднялся на первое место.

НВ

Теги:   Вест Хэм Эвертон Саутгемптон Борнмут Арсенал (Лондон) ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Футбол

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