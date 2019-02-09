Ливерпуль вернулся на вершину, МЮ поднялся на четвертое место - видео. Результаты чемпионата Англии
В английской Премьер-лиге состоялся ряд матчей 26-го тура.
Ливерпуль разгромил на своем поле Борнмут со счетом 3:0 и вернулся на вершину турнирной таблицы, где ранее находился Манчестер Сити, который снова отстает на три очка.
Победу мерсисайдцам принесли точные выстрелы от Садио Мане, Жоржиньо Вейналдума и Мохамеда Салаха. Итоговый результат был оформлен уже на 48-й минуте.
Голы и обзор матча Ливерпуль - Борнмут
Манчестер Юнайтед с таким же счетом выиграл на выезде у Фулхэма и поднялся на четвертое место в зону Лиги чемпионов, пока занимавший эту позицию Челси еще не сыграл свой матч 26-го тура.
Очередные три очка манкунианцы набрали благодаря двум голам от Поля Погба, один из которых он провел с пенальти, а также результативному удару Антони Марсьяля.
Голы и обзор матча Фулхэм - МЮ
Манчестер Сити и Челси сыграют 10 февраля в очном противостоянии на поле первого.
Результаты 26-го тура:
Ливерпуль — Борнмут 3:0
Голы: Мане, 25, Вейналдум, 35, Салах, 48
Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Погба, 14, 66 (с пенальти), Марсьяль, 23
Хаддерсфилд — Арсенал 1:2
Голы: Колашинац, 90+3 (в свои ворота) — Ивоби, 15, Ляказетт, 44
Уотфорд — Эвертон 1:0
Гол: Грэй, 65
Кристал Пэлас — Вест Хэм 1:1
Голы: Заа, 76 — Нобл, 27 (с пенальти)
Саутгемптон — Кардифф 1:2
Голы: Стивенс, 90 — Бамба, 69, Зохоре, 90+4
Брайтон - Бернли 1:3
Голы: Даффи, 76 - Вуд, 26, 61, Барнс, 74 (с пенальти)
Турнирная таблица
Ранее Манчестер Сити в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги победил на выезде Эвертон и поднялся на первое место.
НВ