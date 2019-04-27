Ливерпуль вернул лидерство в английской Премьер-лиге - видео Сегодня, 00:21 195 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andrew Yates В активе Ливерпуля 91 очко REUTERS/Andrew Yates

Ливерпуль победил Хаддерсфилд со счетом 5:0 в стартовом матче 35 тура английской Премьер-лиги и вернулся на первое место чемпионата.



Ливерпуль не имел проблем с Хаддерсфилдом, ранее досрочно потерявшым шансы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. Еще в первом тайме в ворота аутсайдера чемпионата влетело три мяча, один из которых уже на первой минуте. Это Наби Кейта воспользовался провалом в обороне и отправил мяч в ворота, точно пробив в дальний угол.

На 23-й минуте Садио Мане ударом головой удвоил преимущество, а перед свистком на перерыв Мохамед Салах перебросил голкипера, сделав счет разгромным.

Во втором тайме продолжилась игра в одни ворота. Сначала Мане вновь проявил мастерство на втором этаже, оформив дубль, а под занавес матча дубль оформил и Салах. Египтянин замкнул прострел Джордана Хендерсона.

Ливерпуль набрал 91 очко и вернулся на первое место, опередив Манчестер Сити на два очка, однако в "горожан" еще матч в запасе.

Ливерпуль - Хаддерсфилд - 5:0

Голы: Кейта, 1, Мане, 23, 66, Салах, 45+1, 83

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Турнирная таблица

В предыдущем туре английской Премьер-лиги Ливерпуль победил Кардифф со счетом 2:0.

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