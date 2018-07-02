Ливерпуль усложнил перспективы продажи своего лидера

Салах заключил с Ливерпулем контракт на пять лет - СМИ

Ливерпуль объявил о подписании нового контракта со своим ведущим нападающим Мохамедом Салахом, чем усложнил возможность его перехода в другой клуб.

Как сообщает официальный сайт финалиста Лиги чемпионов-2018, египетский футболист заключил с ним долгосрочное соглашение.

По информации The Guardian, срок действия нового контракта нападающего будет действовать до лета 2023 года, и в нем нет пункта о необходимой сумме компенсации для активации перехода.

Ранее в прессе появились слухи о стремлении Реала приобрести Салаха.

По итогам сезона 2017/2018 нападающий Ливерпуля признан лучшим игроком в Англии. Таким стало решение местной Ассоциации футболистов-профессионалов.

Став игроком английского клуба летом 2017 года, Салах провел весьма успешный сезон за новую команду. В его активе 44 гола в 52 матчах во всех турнирах.