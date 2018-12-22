Ливерпуль укрепил лидерство в английской Премьер-лиге
В стартовом матче 18-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль победил на выезде Вулверхэмптон со счетом 2:0 и оторвался от своего ближайшего преследователя Манчестер Сити на четыре очка.
Гостям удалось открыть счет на 18-й минуте, когда Фабиньо после передачи Садио Мане сделал прострел на Мохаммеда Салаха, который в касание пробил точно в ворота.
Хозяева не сумели организовать достойный ответ сопернику до перерыва и в начале второго тайма. Более того, мерсисайдцы продолжили действовать острее оппонентов.
На 68-м обороте секундной стрелки лидеру Премьер-лиги удалось увеличить свой перевес. Это Вирджил ван Дейк воспользовался пасом Салаха и записал свое имя среди авторов голов.
В оставшиеся минуты Ливерпуль упустил еще ряд моментов, чтобы довести счет до разгромного, но довольствовался результатом 2:0. Свой поединок 18-го тура Манчестер Сити проведет 22 декабря дома против Кристал Пэлас.
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 18, ван Дейк, 68
В предыдущем туре АПЛ Ливерпуль переиграл Манчестер Юнайтед на своем поле со счетом 3:1.
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