Ливерпуль укрепил лидерство в английской Премьер-лиге Сегодня, 00:12 99 Цей матеріал також доступний українською Салах забил первый мяч Ливерпуля в матче

В стартовом матче 18-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль победил на выезде Вулверхэмптон со счетом 2:0 и оторвался от своего ближайшего преследователя Манчестер Сити на четыре очка.

Гостям удалось открыть счет на 18-й минуте, когда Фабиньо после передачи Садио Мане сделал прострел на Мохаммеда Салаха, который в касание пробил точно в ворота.

Хозяева не сумели организовать достойный ответ сопернику до перерыва и в начале второго тайма. Более того, мерсисайдцы продолжили действовать острее оппонентов.

На 68-м обороте секундной стрелки лидеру Премьер-лиги удалось увеличить свой перевес. Это Вирджил ван Дейк воспользовался пасом Салаха и записал свое имя среди авторов голов.

В оставшиеся минуты Ливерпуль упустил еще ряд моментов, чтобы довести счет до разгромного, но довольствовался результатом 2:0. Свой поединок 18-го тура Манчестер Сити проведет 22 декабря дома против Кристал Пэлас.

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 18, ван Дейк, 68

В предыдущем туре АПЛ Ливерпуль переиграл Манчестер Юнайтед на своем поле со счетом 3:1.

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