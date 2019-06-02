Татьяна Ворожко
Здоровые нервы — дешево
Максим Бахматов
Мы как государство — неэффективны. И это раздражает
Кристина Бердинских
Зе Команда. К кому прислушивается Зеленский?
Эндрю Шэн
Торговая война США и Китая. К чему все идет?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы

Сегодня, 01:26
Цей матеріал також доступний українською
Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы - фото

REUTERS/Carl Recine

Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы после Реала и Милана, выиграв Кубок чемпионов в шестой раз.

После выигрыша английским клубом шестого в своей истории Кубка европейских чемпионов его теперь опережают только Реал и Милан, у которых 13 и семь трофеев соответственно.

Читайте также:
 Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2. События по минутам финала Лиги чемпионов

Ближайшие преследователи Ливерпуля — Бавария и Барселона, выигравшие по пять титулов.

Напомним, Ливерпуль победил в финале Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0 и стал победителем турнира.

Читайте также:
 Тоттенхэм — Ливерпуль. Видео голов и обзор финала Лиги чемпионов

Теги:   Лига Чемпионов ФК Ливерпуль Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:59

img
Тоттенхэм — Ливерпуль — 0:2. События по минутам финала Лиги чемпионов
37030
Футбол

Вчера, 18:19

img
Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль
31593
Футбол

31 мая, 22:29

img
Шевченко исключил пятерых игроков из сборной Украины
6029

Главное

События

Вчера, 08:23

img
На выходных в Киеве частично перекроют движение в центре
Геополитика

Вчера, 11:07

img
В США хотят предоставить Украине статус главного союзника
Футбол

Сегодня, 02:20

img
Лучший день моей жизни. Реакция соцсетей на победу Ливерпуля в Лиге чемпионов