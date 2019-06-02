Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы Сегодня, 01:26 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carl Recine REUTERS/Carl Recine

Ливерпуль стал третьим самым титулованным клубом Европы после Реала и Милана, выиграв Кубок чемпионов в шестой раз.

После выигрыша английским клубом шестого в своей истории Кубка европейских чемпионов его теперь опережают только Реал и Милан, у которых 13 и семь трофеев соответственно.

Ближайшие преследователи Ливерпуля — Бавария и Барселона, выигравшие по пять титулов.

Напомним, Ливерпуль победил в финале Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0 и стал победителем турнира.