Ливерпуль стал фаворитом в борьбе за вратаря сборной Украины - СМИ

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Лунин может стать третьим вратарем Ливерпуля
Фото: ФК Заря

Лунин может стать третьим вратарем Ливерпуля

Ливерпуль имеет наилучшие шансы подписать голкипера Зари и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает Mirror.

По информации британского таблоида, английский клуб хочет сделать Лунина третьим вратарем в команде и завершить его переход еще до начала летней трансферной кампании.

Как отмечает издание, среди всех потенциальных вариантов продолжения карьеры 19-летний украинский голкипер склоняется к переезду в Англию.

Сообщалось, что Лунин попал в список интересов английских Уотфорда, а также Лестера и Ливерпуля. В конце апреля появилась информация, что Заря готова продать голкипера сборной Украины Интеру за пять миллионов евро.

В свою очередь, журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро. Недавно появилась информация о том, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время.

СМИ также узнали, что вратарь предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным. Ранее агент и отец игрока заявил о том, что вратарем заинтересовался Ювентус. Также появлялась информация, что Челси следит за игрой футболиста. 

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