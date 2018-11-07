Ливерпуль сенсационно проиграл, Барселона не смогла победить Интер. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Состоялись восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главная сенсация дня случилась в Белграде, где Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде 0:2. Сербская команда выбрала защитную тактику и удачно играла на контратаках. Героем встречи стал нападающий Милан Павков, который в течение семи минут оформил дубль. Форвард Црвены Звезды сначала замкнул навес с углового, а позже точно пробил метров с 25-ти.

В другом матче группы Наполи второй раз отобрал очки в ПСЖ. Итальянская команда первой пропустила, но во втором тайме прибавила в игре и имела несколько возможностей, чтобы сравнять счет. Наполи все же своего добился на 63-й минуте, когда Инсинье реализовал пенальти. В итоге команды разошлись миром, что позволило Наполи возглавить группу С.

Барселона без Лионеля Месси не смогла удержать победу в матче с Интером, сыграв 1:1. Каталонцы забили на 83-й минуте, но за три минуты до конца основного времени Икарди сравнял счет. Однако, это не помешало Барселоне остаться лидером группы. В параллельном матче квартета В Тоттенхэм проигрывал в матче с ПСВ, но благодаря дублю Гарри Кейна устроил камбэк и оставил шансы на проход в следующий раунд Лиги чемпионов.

После поражения в Дортмунде мадридский Атлетико взял реванш дома. "Матрасники" дважды расписались в воротах Боруссии, сравнявшись с ними по очкам в группе А. Монако проиграл Брюгге и потерял всякие шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Также потерял шансы на плей-офф московский Локомотив, который разгромно проиграл Порту. Шальке без Евгения Коноплянки дома победил Галатасарай 2:0 и закрепился на втором месте в группе D.

Группа А

Монако - Брюгге - 0:4

Голы: Ванаку, 12, 17 (пен), Уэсли, 24 Вормер, 85

Атлетико - Боруссия (Д) - 2:0

Голы: Сауль, 33, Гризманн, 80

Группа B

Тоттенхэм - ПСВ - 2:1

Голы: Кейн, 79, 88 - Люк де Йонг, 2

Интер - Барселона - 1:1

Голы: Икарди, 87 - Малком, 83

Интер: Ханданович - Врсалько, де Врэй, Шкриниар, Асамоа - Весино, Брозович (Мартинес, 85) - Политано (Кандрева, 81), Наингголан (Валера, 63), Перишич - Икарди

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 74) - Дембеле (Малком, 81), Л. Суарес, Коутиньо

Предупреждение: Перишич, Брозович - Ракитич

Группа С

Црвена Звезда - Ливерпуль - 2:0

Голы: Павков, 22, 29

Наполи - ПСЖ - 1:1

Голы: Инсинье, 63 (пен) - Бернат, 45

Наполи: Оспина - Максимович (Хисао, 76), Кулибали, Альбиоль, Мариу Руи - Аллан, Гамшик, Руис (Зелински, 71) - Кальехон, Мертенс (Уна, 83), Инсинье

ПСЖ: Буффон - Керер (Чупо-Мотинг, 90+2), Маркиньос, Тиаго Силва, Бернат - Менье (Кимпембе, 73), Верратти, Дракслер, Ди Мария (Кавани, 77) - Мбаппе, Неймар

Предупреждение: Руис - Мбаппе, Керер, Верратти, Неймар

Группа D

Шальке - Галатасарай - 2:0

Голы: Бургшталлер, 4, Ут, 57

Порту - Локомотив - 4:1

Голы: Эррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавио, 90 - Фарфан, 59

Таблица сайта Myscore.com.ua

В предыдущем туре Лиги чемпионов Барселона победила Интер 2:0, а ПСЖ дома спасся в игре с Наполи - 2:2.

НВ