Ливерпуль - Рома. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за ходом первой игры полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 24 апреля, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане

Рома: Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Де Росси, Строотман, Наингголан - Перотти, Джеко, Юндер

Онлайн трансляция матча, который состоится в Ливерпуле на стадионе Анфилд, начнется 24 апреля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы НЛО ТВ и Футбол 1.

Ливерпуль: вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше словенского Марибора, российского Спартака и испанской Севильи, после чего прошел в 1/8 финала португальский Порту, а в четвертьфинала - английский Манчестер Сити. Команда не знает поражений в последних семи поединках во всех турнирах при двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Жоэля Матипа, а также игроков средней линии Эмре Джана и Адама Лаллану.

Рома: вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказалась выше азербайджанского Карабаха, испанского Атлетико и английского Челси, после чего прошла в 1/8 финала украинский Шахтер, а в четвертьфинале - испанскую Барселону. Команда не знает поражений в последних четырех поединках во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Рика Карсдорпа и нападающего Грегуара Дефреля.

Статистика знает пять поединков между этими соперниками. В двух из них сильнее был Ливерпуль, в одном - Рома. Еще в двух случаях победитель выявлен не был.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Ливерпулю - коэффициент на его победу равен 1,53, тогда как выигрыш Ромы оценивается в 6,00, а ничья - в 4,50.