Ливерпуль решил предложить 100 миллионов евро за лидера Ювентуса - СМИ

Ливерпуль заинтересовался нападающим туринского Ювентуса Пауло Дибалой.

Об этом сообщает The Guardian.

Источник сообщает, что красные готовы предложить около 100 миллионов евро за игрока, в котором заинтересован лично Юрген Клопп - главный тренер Ливерпуля.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 21 гол и 4 результативные передачи в 26 матчах Серии А.

Также сообщается об интересе Ливерпуля к хавбеку Фиорентины - 20-летнему Федерико Кьезе. Конкуренцию ливерпульцам может составить Челси, тем более, что нынешний тренер Фиалок Стефано Пьоли подтвердил вероятность продажи 20-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала может перейти из Ювентуса в испанский Атлетико.