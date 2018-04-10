Ливерпуль решил предложить 100 миллионов евро за лидера Ювентуса - СМИ

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В трансфере Пауло Дибалы заинтересован лично главный тренер Ливерпуля

В трансфере Пауло Дибалы заинтересован лично главный тренер Ливерпуля

Ливерпуль заинтересовался нападающим туринского Ювентуса Пауло Дибалой.

Об этом сообщает The Guardian

Источник сообщает, что красные готовы предложить около 100 миллионов евро за игрока, в котором заинтересован лично Юрген Клопп - главный тренер Ливерпуля. 

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 21 гол и 4 результативные передачи в 26 матчах Серии А.

Также сообщается об интересе Ливерпуля к хавбеку Фиорентины - 20-летнему Федерико Кьезе. Конкуренцию ливерпульцам может составить Челси, тем более, что нынешний тренер Фиалок Стефано Пьоли подтвердил вероятность продажи 20-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала может перейти из Ювентуса в испанский Атлетико.

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